القليوبية: تشكيل لجنة متخصصة للتفتيش على اللحوم

تفقد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مجازر المركز لمتابعة عملها في استقبال أضاحي المواطنين فى أول أيام العيد، وفتحها بالمجان للتسهيل على المضحين وللحفاظ على المنظر الجمالي والحضارى للمدينة والقرى، وعدم تلوث الشوارع والطرقات بدماء ومخلفات الذبائح فضلا على كيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة.



وقال حسينى فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه شدد على ضرورة رفع المخلفات بصفة مستمرة والحفاظ على عدم انسداد شبكات الصرف الصحىي، وتطهير أقسام المجازر أولا بأول مع أهمية تشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريا وداخليا حفاظا على صحة الأهالي.



وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم أنه تشكيل لجنة متخصصة للتفتيش على اللحوم داخل محال الجزارة والثلاجات بالتعاون مع الصحة بالإضافة إلى منع الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة والرادعة ضد المخالفين حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية.