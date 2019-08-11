جوارديولا يتغنى بالقدرات الاستثنائية لسترلينج

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم رحيم سترلينج يتطور بدنيا، وقد تساعده لياقته على لعب كل الأدوار في الخط الأمامي.



وسجل الدولي الإنجليزي ثلاثية رائعة ليستهل حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد بالدوري الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 5-0 على مضيفه وست هام يونايتد، يوم السبت.



وقال جوارديولا إن سترلينج، الذي بدأ المواجهة على يسار خط الهجوم الناري بعد أن جلس سيرجيرو أجويرو الهداف التاريخي على مقعد البدلاء، يملك المقومات للعب أي دور هجومي.



وأبلغ المدرب الإسباني موقع سيتي على الإنترنت: "منذ أن بدأنا الاستعداد لهذا الموسم في الصين ومباراة درع المجتمع سجل رحيم هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة".



وتابع: "مركز المهاجم يناسبه كثيرا.. يجيد اللعب في ثلاثة مراكز في الخط الأمامي".



وأردف: "لدينا مجموعة موهوبة من اللاعبين لكنها تحتاج للعب الجماعي.. عندما يندفع الفريق إلى الأمام يلعب جيدا.. لكني أعلم تماما القدرات الاستثنائية للاعب وثباته ودقة إنهاء الهجمات التي يتمتع بها".



وسجل سترلينج، الذي فاز بجائزة لاعب العام في الاستفتاء السنوي لرابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا الموسم الماضي، 25 هدفا في كل المسابقات في ذلك الموسم.



ويستضيف سيتي منافسه توتنهام هوتسبير في مباراته المقبلة بالدوري الممتاز في 17 أغسطس.