دوفيتسيوزو يفوز بسباق النمسا للدراجات النارية

تفوق الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو، متسابق دوكاتي في المنعطف الأخير على الإسباني مارك ماركيز بطل العالم للدراجات النارية الفئة الأولى ليفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى اليوم الأحد، ويقلص الفارق مع متسابق هوندا متصدر الترتيب العام لـ58 نقطة.



ودخل هذا الثنائي في منافسة شرسة طيلة السباق على حلبة رد بول رينج في سبيلبيرج، لكن المتسابق الإيطالي بدأ تحركه الحاسم قبل 9 لفات من النهاية.



واستعاد ماركيز، الذي احتفل يوم السبت بالحصول على مركز أول المنطلقين للمرة الـ59 في الفئة الأولى، المقدمة قبل 3 لفات من النهاية، لكن دوفيتسيوزو تفوق في المنعطف الأخير للسباق.



وحل المتسابق الفرنسي فابيو كوارتاراو، الذي كان يتصدر السباق في أول أربع لفات، ثالثا لفريق بتروناس ياماها.