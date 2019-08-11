كيامبادى يكمل الغزو الأوغندى للدورى المصرى

أعلن نادي كمبالا سيتي الأوغندي، انتقال لاعبه آلان كيامبادي، نجم وسط الفريق للدوري المصري، عبر بوابة نادي الجونة.



وكتب الحساب الرسمي للنادي الأوغندي عبر "تويتر": "شكرًا لك كيامبادي على الذكريات. نحن ممتنون للأبد ونتمنى لك التوفيق في ناديك الجديد الجونة".



ولم يعلن الجونة بشكل رسمي انتقال اللاعب إلى صفوفه.



ويلعب كيامبادي في صفوف كمبالا في مركز لاعب الوسط المدافع، ولعب 18 مباراة دولية مع منتخب أوغندا.



ويكمل كيامبادي الغزو الأوغندي للدوري المصري في موسم الانتقالات الحالي، بعدما انضم المدرب السابق لمنتخب أوغندا الفرنسي سباستيان ديسابر، لقيادة بيراميدز.



وانضم الأوغندي إيمانويل أوكوي للاتحاد السكندري، كما ضم مصر المقاصة لاعب الوسط خالد أوتشو، وتعاقد بيراميدز مع الجناح الخطير عبدو لومالا، وضم نادي طنطا اللاعب تاديو لوانجا، بخلاف استمرار المهاجم ديريك نسيامبي مع سموحة.



وشارك منتخب أوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وتأهل لدور الستة عشر، وودع على يد السنغال بالخسارة بهدف نظيف.