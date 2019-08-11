هزيمة ثالثة للطائرة التونسية بالدورة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو

خسر منتخب تونس للكرة الطائرة اليوم الأحد، مباراته الثالثة على التوالي، في الدورة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها بولندا.



فبعد الهزيمة في أول جولتين أمام بولندا وسلوفينيا بنتيجة واحدة (0-3)، خسر اليوم أمام فرنسا بنتيجة (1-3) بواقع (25-21)، (20-25)، (25-19)، (25-22).



وبعد الهزائم الثلاث المتتالية، أنهى نسور قرطاج الدورة في المركز الرابع والأخير، وسيتحتم عليه خوض الدورة الترشيحية الخاصة بالمنتخبات الإفريقية، في يناير المقبل.