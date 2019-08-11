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رياضة

قائمة الراحلين عن يوفنتوس تربك حسابات ساري

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
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لم يستقر نادي يوفنتوس على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لإغلاق هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد ليوفنتوس، في 24 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة بارما في الجولة الأولى، فيما سيغلق سوق الانتقالات الصيفي في 2 سبتمبر المقبل.

وبمرور الوقت يسعى المدير الفني ماوريسيو ساري للاستقرار على القائمة النهائية وتحديد المغادرين، وهو ما كشف عنه في تصريحه الأخير، اليوم.

وشدد ساري على أن فريقه بحاجة إلى التخلص من 6 لاعبين خلال الصيف الجاري، لاسيما أن قائمة الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا ستضم 22 لاعبًا فقط.

ورغم إعلان ساري عن قراره الحاسم، لكنه لم يحدد هوية اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم، في ظل الارتباك بشأن موقف عدد من المرشحين للرحيل، مع تعارض رغبة بعضهم مع خطط المدير الفني وإدارة النادي.

ويأتي في مقدمة المرشحين للرحيل الأرجنتيني ديبالا، في ظل موقفه الصعب بالنادي منذ قدوم رونالدو، وصعوبة إيجاد مكان أساسي له بالفريق، الأمر الذي أدخله في أزمات عدة مع المدير الفني السابق أليجري، وبالتالي قد تتكرر أزمته في الموسم المقبل، لذلك تسعى إدارة النادي لبيع عقده، بعدما فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وبعد ديبالا، يأتي هيجواين الذي لا يزال يرفض الرحيل عن يوفنتوس، رغم صعوبة المنافسة بالفريق، في ظل وجود ماندزوكيتش ورونالدو بجانب الأجنحة المميزة.

وارتبط هيجواين ارتباطًا قويًا بالرحيل لروما، إلا أنه حتى الآن لم يستقر المهاجم على اتخاذ قرار الرحيل الرسمي وخلع قميص السيدة العجوز.

كما يبدو دانييلي روجاني قريبا من الرحيل، في ظل وجود عدد من اللاعبين بنفس مركزه في دفاع يوفنتوس، ومع صعوبة مشاركته باتت مغادرته محتملة، خاصة بعدما اتفق مع روما بحسب بعض التقارير.

كما يعد ماتيا بيرين حارس المرمى، وسامي خضيرة وماتويدي هم الأقرب للرحيل بجانب الثلاثي السابق.

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