مدرب فولفسبورج متفائل قبل أول مواجهة في كأس ألمانيا

أبدى النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب فولفسبورج، تفاؤلًا حذرًا فيما يتعلق بأول مباراة للفريق في كأس ألمانيا أمام نادي هاليشر إف سي "من الدرجة الثالثة" غدًا الاثنين.



وقال جلاسنر: "لدينا صورة جيدة تمامًا عن الفريق الذي سيواجهنا، والأمر في النهاية يعتمد علينا، وقد استعددنا بشكل ممتاز".



وعزا جلاسنر، تفاؤله بالدرجة الأولى إلى استعداد الفريق، والذي توجه الفوز في مباراة تجريبية بثمانية أهداف مقابل هدف أمام نادي نيس الفرنسي.



وأضاف جلاسنر الذي تولى قيادة فولفسبورج خلفا لبرونو لاباديا: "عندما أرى مدى الشغف الذي كان عليه اللاعبون أثناء التدريب، يحعل ذلك مزاجي إيجابيًا للغاية".



وتابع جلاسنر: "لديَّ ثقة كبيرة للغاية في لاعبينا وفي أننا سنؤدي مباراة جيدة جدًا غدًا".



وسيغيب عن فولفسبورج الوافد الجديد باولو اوتافيو بسبب مشاكل في العضلات، بالإضافة إلى كل من ايجناسيو كاماتشو ودانيل جينتسك الغائبين منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.