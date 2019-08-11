البوشى ينفى تفاوضه لتدريب الاتحاد الحلبى

نفى مهند البوشي، وجود أى مفاوضات مع نادي الاتحاد السوري، لتدريبه خلال الفترة المقبلة.



وقال البوشي عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد: "ردًا على الضغط الكبير من الاتصالات، أؤكد لجماهير الاتحاد أنَّ أي مدرب يفتخر بتدريب الفريق".



وأوضح "كل ما يقال عن اقتراب تدريبي للفريق الأول غير صحيح"، نافيًا وجود أى مفاوضات مع الإدارة، أو الاتصال بأي شخص معه لتدريب الفريق.



كانت أنباء قد تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت وصول المفاوضات بين النادي، والمدرب لمراحل متقدمة، بعد مفاوضات بدأت قبل 5 أيام.



يُذكر أن مهند البوشى، قاد الاتحاد الحلبى لنتائج جيدة فى تجربتين سابقتين.