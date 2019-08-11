يوفنتوس يعود بخطة أخيرة لخطف بوجبا

مازال يوفنتوس يحلم بضم الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن يوفنتوس يحاول التخلص من بعض لاعبيه، من أجل جمع الأموال اللازمة لضم بوجبا قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، المقرر فيه غلق القيد في إيطاليا.



ويأمل يوفنتوس في التخلص من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وإعادته إلى بايرن ميونخ.



نفس الأمر ينطبق على باولو ديبالا، الذي دخل ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان، بسبب إصرار نيمار على الرحيل، وحاجة باريس لتوفير البديل المناسب له.



ولا يزال زيدان مدرب ريال مدريد، حريصًا على ضم بوجبا للميرنجي، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، يفضل ضم نيمار.



وعرض بيريز على نيمار عقدًا بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأمر الذي إن تم فقد يخدم مساعي يوفنتوس للتخلص من ديبالا عبر التخلي عنه إلى سان جيرمان، ليعوض النجم البرازيلي في حديقة الأمراء.



ولن يقف يونايتد في طريق بوجبا، الذي يصر على ترك أولد ترافورد هذا الصيف، على الرغم من غلق باب الانتقالات في إنجلترا، وعدم قدرة الشياطين الحمر على توفير بديل.



وبات أمام يوفنتوس 3 أسابيع فقط، لتوفير الـ 150 مليون جنيه إسترليني، التي حددها يونايتد، لإنجاز الصفقة.



ومن المرجح أن يبدأ بوجبا مع مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في مواجهة تشيلسي، على ملعب أولد ترافورد، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.