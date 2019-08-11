تشكيلة قمة أولد ترافورد المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره تشيلسي على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى ببطولة البريميرليغ في قمة مبكرة.



ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب الأرض المباراة بتشكيلة مكونة من: دي خيا، لوك شاو، هاري ماجواير،ليندلوف، آرون وان بيساكا، ماتيتيش، ماكتوميناي، بوجبا، لينجارد، مارسيال، راشفورد.



أما تشيلسي فمن المتوقع أن يبدأ بتشكيلة مكونة من: كيبا أريزابلاجا، كيرت زوما، إيمرسون، كريستينسين، أزبيليكويتا، جورجينهو، كانتي، ماسون مون، بيدرو رودريجيز، بوليسيتش، أوليفيه جيرو.



