فيديو.. جدل في الشارع الألماني بعد مسيرة نظمتها جماعة إسلامية

كشف حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، عن جدل واسع حدث اليوم في شوارع ألمانيا، عقب تنظيم مسيرة تكبيرات قبل وبعد صلاة العيد، نظمتها إحدى الجمعيات الإسلامية مستخدمة في ذلك قانون المظاهرات.



وأضاف "خضر"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "إن هذه المظاهر لم نتعود عليها من أي ديانة داخل ألمانيا"، مشيرًا إلى أن انتشارها يؤدي إلى تخوفات وردود فعل غير مرغوب بها، وهو استغلال البعض من المعادين للدين الإسلامي في ألمانيا للإساءة إلى الإسلام.



وأوضح "خضر" أن ظهور مسيرات ومظاهرات ذات انتماء دينى ودافع ديني كانت بداية وسبب العديد من الكوارث المتطرفة في تاريخ أوروبا.



ولفت إلى أنه لم يرَ من قبل مسيرة خاصة بتكبيرات العيد، حيث تقتصر مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى على أداء صلاة العيد وتلاوة التكبيرات داخل المساجد فقط، والاستماع إلى الخطبة، وبعد ذلك تبادل التهاني والتبريكات مع أفراد الجالية المصرية في ألمانيا، مؤكدا أنه يرفض مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى المسلمين في ألمانيا.