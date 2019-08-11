بالاك يستعيد ذكريات القمة بين البلوز والشياطين الحمر

نشر نجم ​فريق تشيلسي الإنجليزي​ و​المنتخب الألماني​ السابق، ​مايكل بالاك​ صورة له خلال إحدى احتفالاته بتسجيله هدفًا في لقاء سابق للبلوز أمام ​مانشستر يونايتد.



جاء ذلك مع قرب اللقاء بينهما خلال افتتاح ​البريميرليغ​ بعد ساعات مساء اليوم الأحد، ودون رسالة مميزة على صفحته الرسمية الخاصة في ​مواقع التواصل الاجتماعي​ "​تويتر​" جاء فيها ما يلي: "ذكريات مميزة في لقاء القمة".