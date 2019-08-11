بالاك يستعيد ذكريات القمة بين البلوز والشياطين الحمر
الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:19 م
نشر نجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الألماني السابق، مايكل بالاك صورة له خلال إحدى احتفالاته بتسجيله هدفًا في لقاء سابق للبلوز أمام مانشستر يونايتد.
جاء ذلك مع قرب اللقاء بينهما خلال افتتاح البريميرليغ بعد ساعات مساء اليوم الأحد، ودون رسالة مميزة على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها ما يلي: "ذكريات مميزة في لقاء القمة".
جاء ذلك مع قرب اللقاء بينهما خلال افتتاح البريميرليغ بعد ساعات مساء اليوم الأحد، ودون رسالة مميزة على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها ما يلي: "ذكريات مميزة في لقاء القمة".