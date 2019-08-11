الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل
طباعة
ads
عثر سكان العقار رقم 28 شارع القبودان بمنطقة عابدين، على جثة مُسن في حالة انتفاخ، مسجاة على الأرض في إحدى طرقات شقته التي يقيم بها منفردًا، وتحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة عابدين، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بعثورهم على جثة لشخص في عقده السادس من العمر داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على الجثة بمعرفة الأهالي، وأنها لرجل مُسن في العقد السابع من العمر بكامل ملابسه، يدعى "محمد. ا"، 68 عاما، على المعاش، وتوجد به إصابات ظاهرية عبارة عن جرح في منطقة الرأس، والجثة في حالة انتفاخ،نظرًا لحدوث الوفاة قبل 4 أيام من اكتشاف الوفاة.

وبسؤال شقيقة المتوفي المقيمة معه بذات العقار وتدعى "سهير.أ" 62 عامًا، أفادت بأنها تقيم في شقة منفصلة، وأن خلافات سابقة بينها وبين شقيقها دعتها لعدم التردد على منزله، وأنها كانت تعلم بأنه مريض؛ ورغم ذلك فضلت عدم السؤال عنه، وعللت ذلك لرغبتها في عدم تجدد الخلافات القديمة، وقالت إنها لا تعلم سبب الجرح في رأسه، ولكنها رجحت  أن اختلال توازنه وسقوطه أرضا هو سبب الجرح ولم تتهم أحدًا بقتله.

وأضافت أن الجيران أخبروها بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل شقيقها الذي يقيم منفردا نظرا لعدم زواجه وإنجابه لأبناء، وطلبوا منها الدخول معهم فامتثلت لرغبتهم، وبمجرد دخولهم الشقة وجدوه فارق الحياة وجثته في حالة انتفاخ.

انتقلت "الدستور" للعقار، وبسؤال الجيران أفادوا أن المتوفى كان يقيم بمفرده وقبل شهر من وفاته كان يجلس على سلم العقار وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد، لكن شقيقته وأقاربه لم يتدخلوا لإنقاذه وعلاجه.

وأضافوا أن بعض الجيران ساعدوه في الصعود لشقته، وعقب ذلك بأيام شاهدوه في الشارع يحاول حمل بعض المتطلبات من طعام ومياه ويحاول الصعود بها لشقته في الدور الرابع، ولكن نظرا لكبر سنه وإعيائه لم يستطع، وأن بعض الشباب ساعدوه في الصعود داخل شقته ثم انقطعت أخباره بعد ذلك.

ويوم اكتشاف الوفاة أبلغ أحد سكان العقار الشرطة، وحضرت قوة من شرطة القسم، وخبير من الأدلة الجنائية قام برفع البصمات، وعاينت النيابة الجثة وأمرت بنقلها إلى الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة طبيعية أم لشبهة جنائية، كان ذلك حوالي الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة.

وقال الجيران إن سيارة تابعة لمشرحة زينهم حضرت لنقل جثة المتوفى، بداخلها سائق ومسعف بحضور فرد شرطة، لكن لم يتمكنوا من تأدية عملهم لأن جميع الجيران وأهلية المتوفى رفضوا المساعدة في نقله من شقته بالدور الرابع حتى السيارة التي كانت تقف أمام العقار، فقام الأهالي باستدعاء حانوتي وبمجرد دخوله للشقة ومشاهدته للجثة وهي في حالة تعفن والرائحة الكريهة تملأ المكان، غادر المكان ورفض المساعدة.

وبحسب شهود العيان في حوالي الساعة العاشرة مساء حضرت قوة من قسم شرطة عابدين قوامها ضابط برتبة نقب يدعى "ماجد" وعدد 4 أمناء شرطة صعدوا لشقة المتوفى عقب ارتدائهم كمامات وجوارب طبية، وقاموا بالنزول حاملين كيسًا أسود كبيرًا بداخلة جثة المتوفى، وقد بدا على الكيس علامات انتفاخ الجثة، وعقب وضع الجثة بالسيارة تجمع الأهالي حول الضابط والقوة الأمنية بزجاجات المعطر والمياه، وكانت الدعوات تنهال عليهم من جميع سكان الشارع والعقار بعد تنفيذهم المهمة الصعبة التي استعصت على الأهالي وأهلية المتوفى، ثم أجري الضابط "ماجد" اتصالا تليفونيا على الأرجح كان الطرف الثاني قيادته الأمنية، وقال جملة واحدة "تم بالفعل يا فندم" الجثة في طريقها لمشرحة زينهم.

وحسب مصادر أمنية تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، ورجحت المصادر أن تكون الوفاة طبيعية، خصوصا وأن متعلقات المتوفى لم يتم سرقتها بحسب المعاينة المبدئية لخبير الأدلة الجنائية.

كما أن التحريات وجمع الاستدلالات والاستماع لأقوال عدد كبير من جيران المتوفى، أشارت إلى عدم صدور حركة مريبة من داخل شقته، وأضافت المصادر أن الشبهة الجنائية سيحسمها تقرير الطب الشرعي حول سبب الجرح في رأس المتوفى وهل كان بفعل فاعل أم نتيجة سقوطه على الأرض قبل وفاته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهير الفن يتوافدون على عزاء طليقة أحمد السعدني

منذ يوم

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للمدرسين.. تعرف عليها

ads

الصور

image description

صلاة العيد في العباسية

image description

ذبح أضحية العيد في العباسية

image description

صلاة العيد في مسجدي عمرو بن العاص وأبو بكر الصديق

image description

ذبح الأضاحي في السيدة زينب

image description

العيد فرحة.. صلاة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019

ستوديو

تعرّف على عدد الحجاج المصريين هذا العام (فيديو)

أستاذة اقتصاد: التحول الرقمي من أولويات دعم الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

مجزر البساتين: الذبح يتم وفقًا للشريعة الإسلامية (فيديو)

داعية: أسرة سيدنا إبراهيم أسوة في الفداء والتضحية (فيديو)

رياضة

رسميا: لاعب موناكو الشاب ينتقل إلى اليونايتد

البوشي ينفي تفاوضه لتدريب الاتحاد الحلبي

يوفنتوس يعود بخطة أخيرة لخطف بوجبا

تشكيلة قمة أولد ترافورد المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

وزير الطيران يتابع انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة

غرق شابين بالقناطر في أول أيام عيد الأضحى

الجيش الليبي يتهم حكومة الوفاق بخرق هدنة عيد الأضحى المبارك

الأردن يعرب عن قلقه إزاء تطورات الأحداث في عدن

منوعات

أكثر ما ينساه المسافرون في الطائرات

منسوجات أسترالية بضوء جديد

1.6 مليون دولار لنقل منزل

زيادة الطلب على أنواع حقائب ضد الرصاص

كشكول

عيد الأضحى.. وفد أزهر البحر الأحمر يهنيء المحافظ

الأعلى للأزهر يوافق على بدء الدراسة بالكليات والمعاهد..21 سبتمبر

بدء تحويلات الطلاب القدامى ونقل القيد بكليات جامعة القاهرة

"عبدالغفار" يستعرض تقريرًا حول مشروع "دراجة لكل طالب"

إسلام سياسي

المحنة.. ماذا تفعل باكستان مع الجماعات المسلحة في كشمير بعد التصعيد الهندي؟

أنباء عن قرب التوصل لتهدئة في عدن وانسحاب جزئي لقوات المجلس الانتقالي

الداعية محمد حسان يثير حالة من الجدل بأداء "خطبة عرفات"

الجيش الليبي يتهم كتائب موالية للوفاق بانتهاك هدنة العيد


زيت وسكر

فى إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد.. وزيرة الصحة تتفقد نقطة إسعاف الغزالة بمحافظة مطروح

من العلمين بمحافظة مطروح..وزيرة الصحة تتابع تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى

أماكن يمكن زيارتها بالقاهرة والجيزة خلال العيد..تعرف عليها                                                  

فسح الغلابة فى محافظات الصعيد.أشهر..الأماكن التي يمكن زيارتها بأقل تكلفة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ناطحات السحاب والتكنولوجيا والاستهلاك.. ثلاث ديانات جديدة
ماجد حبته
الحج بالتقسيط.. بالنصب والتزوير!
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
المزيد

الثقافة

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

تعرف على أبرز فعاليات وحفلات عيد الأضحى المبارك

احتفالا بعيد الأضحى.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

لقاء شعري لثقافة الإسكندرية في ذكرى قناة السويس الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك