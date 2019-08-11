التفاصيل الكاملة للعثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بعابدين

عثر سكان العقار رقم 28 شارع القبودان بمنطقة عابدين، على جثة مُسن في حالة انتفاخ، مسجاة على الأرض في إحدى طرقات شقته التي يقيم بها منفردًا، وتحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة عابدين، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بعثورهم على جثة لشخص في عقده السادس من العمر داخل شقته بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على الجثة بمعرفة الأهالي، وأنها لرجل مُسن في العقد السابع من العمر بكامل ملابسه، يدعى "محمد. ا"، 68 عاما، على المعاش، وتوجد به إصابات ظاهرية عبارة عن جرح في منطقة الرأس، والجثة في حالة انتفاخ،نظرًا لحدوث الوفاة قبل 4 أيام من اكتشاف الوفاة.



وبسؤال شقيقة المتوفي المقيمة معه بذات العقار وتدعى "سهير.أ" 62 عامًا، أفادت بأنها تقيم في شقة منفصلة، وأن خلافات سابقة بينها وبين شقيقها دعتها لعدم التردد على منزله، وأنها كانت تعلم بأنه مريض؛ ورغم ذلك فضلت عدم السؤال عنه، وعللت ذلك لرغبتها في عدم تجدد الخلافات القديمة، وقالت إنها لا تعلم سبب الجرح في رأسه، ولكنها رجحت أن اختلال توازنه وسقوطه أرضا هو سبب الجرح ولم تتهم أحدًا بقتله.



وأضافت أن الجيران أخبروها بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل شقيقها الذي يقيم منفردا نظرا لعدم زواجه وإنجابه لأبناء، وطلبوا منها الدخول معهم فامتثلت لرغبتهم، وبمجرد دخولهم الشقة وجدوه فارق الحياة وجثته في حالة انتفاخ.



انتقلت "الدستور" للعقار، وبسؤال الجيران أفادوا أن المتوفى كان يقيم بمفرده وقبل شهر من وفاته كان يجلس على سلم العقار وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد، لكن شقيقته وأقاربه لم يتدخلوا لإنقاذه وعلاجه.



وأضافوا أن بعض الجيران ساعدوه في الصعود لشقته، وعقب ذلك بأيام شاهدوه في الشارع يحاول حمل بعض المتطلبات من طعام ومياه ويحاول الصعود بها لشقته في الدور الرابع، ولكن نظرا لكبر سنه وإعيائه لم يستطع، وأن بعض الشباب ساعدوه في الصعود داخل شقته ثم انقطعت أخباره بعد ذلك.



ويوم اكتشاف الوفاة أبلغ أحد سكان العقار الشرطة، وحضرت قوة من شرطة القسم، وخبير من الأدلة الجنائية قام برفع البصمات، وعاينت النيابة الجثة وأمرت بنقلها إلى الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة طبيعية أم لشبهة جنائية، كان ذلك حوالي الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة.



وقال الجيران إن سيارة تابعة لمشرحة زينهم حضرت لنقل جثة المتوفى، بداخلها سائق ومسعف بحضور فرد شرطة، لكن لم يتمكنوا من تأدية عملهم لأن جميع الجيران وأهلية المتوفى رفضوا المساعدة في نقله من شقته بالدور الرابع حتى السيارة التي كانت تقف أمام العقار، فقام الأهالي باستدعاء حانوتي وبمجرد دخوله للشقة ومشاهدته للجثة وهي في حالة تعفن والرائحة الكريهة تملأ المكان، غادر المكان ورفض المساعدة.



وبحسب شهود العيان في حوالي الساعة العاشرة مساء حضرت قوة من قسم شرطة عابدين قوامها ضابط برتبة نقب يدعى "ماجد" وعدد 4 أمناء شرطة صعدوا لشقة المتوفى عقب ارتدائهم كمامات وجوارب طبية، وقاموا بالنزول حاملين كيسًا أسود كبيرًا بداخلة جثة المتوفى، وقد بدا على الكيس علامات انتفاخ الجثة، وعقب وضع الجثة بالسيارة تجمع الأهالي حول الضابط والقوة الأمنية بزجاجات المعطر والمياه، وكانت الدعوات تنهال عليهم من جميع سكان الشارع والعقار بعد تنفيذهم المهمة الصعبة التي استعصت على الأهالي وأهلية المتوفى، ثم أجري الضابط "ماجد" اتصالا تليفونيا على الأرجح كان الطرف الثاني قيادته الأمنية، وقال جملة واحدة "تم بالفعل يا فندم" الجثة في طريقها لمشرحة زينهم.



وحسب مصادر أمنية تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، ورجحت المصادر أن تكون الوفاة طبيعية، خصوصا وأن متعلقات المتوفى لم يتم سرقتها بحسب المعاينة المبدئية لخبير الأدلة الجنائية.



كما أن التحريات وجمع الاستدلالات والاستماع لأقوال عدد كبير من جيران المتوفى، أشارت إلى عدم صدور حركة مريبة من داخل شقته، وأضافت المصادر أن الشبهة الجنائية سيحسمها تقرير الطب الشرعي حول سبب الجرح في رأس المتوفى وهل كان بفعل فاعل أم نتيجة سقوطه على الأرض قبل وفاته.