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عالم

5 مرشحات لبلوغ نادي الـ100 مليار دولار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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يضم نادي الـ100 مليار دولار عضوين فقط حتى الآن، هما جيف بيزوس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، وبيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، ولكن في غضون 10 سنوات، ربما نرى أول امرأة تنضم لهذا النادي.

صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية أعدت تقريرًا عن النساء اللاتي تقترب ثرواتهن من تجاوز حاجز 100 مليار دولار، وتضمن القائمة 5 سيدات.

- جاكلين مارس
تمتلك جاكلين (79 عامًا) ثلث أسهم شركة "مارس" الأمريكية، أكبر شركة لصناعة الحلوى في العالم، والتي أسسها جدها فرانكلين كلارنس مارس في عام 1911، ويبلغ صافي ثروة جاكلين 28.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تدخل نادي المائة مليار دولار في غضون 28 عامًا.

- يانغ هويان
تملك هويان (37 عامًا) الحصة الأكبر في شركة العقارات الصينية "كونتري جاردن هولدينجز"، ويبلغ صافي ثروة هويان، وهي أغنى امرأة في آسيا، 23.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار في غضون 24 عامًا.

- جينا رينهارت
يبلغ صافي ثروة جينا رينهارت (65 عامًا)، رئيسة مجلس إدارة شركة "هانكوك بروسبكتنج"، 15.8 مليار دولار.. ومن المتوقع أن تنضم لنادي المائة مليار دولار في غضون 20 عامًا.

- ماكنزي بيزوس
تمتلك ماكنزي بيزوس، طليقة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، 4% من أسهم شركة "أمازون"، ويبلغ صافي ثروة بيزوس، ثالث أغنى امرأة في العالم، 39.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز ثروتها مائة مليار دولار في غضون 16 عامًا.

- فرانسواز بيتنكور مايرز
فرانسواز (66 عامًا) هي وريثة شركة "لوريال" الفرنسية، ويبلغ صافي ثروتها 55.1 مليار دولار، وهي المرشحة بقوة للصدارة النسائية في نادي "100 مليار دولار"، حيث من المتوقع أن تنضم لنادي المائة مليار دولار في غضون 9 سنوات.

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