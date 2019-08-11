عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

شهدت مدينة "فنارة"، التي تبعد عن الإسماعيلية 50 كيلومترا، إلى جوار مدينة فايد السياحية، حادثة مأساوية وفريدة من نوعها قبل انقضاء اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.



حيث أصيب عجل بحالة هياج قبل دقائق من ذبحه، وعلى الفور هجم على الجزار الذي كان يستعد لعملية الذبح فأصابه بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال، وفر هاربا من المنزل.



وعندما تجمع الأهالي محاولين إيقافه هجم عليهم، ما أصاب 9 أشخاص آخرين قبل أن تتم السيطرة عليه.



وقال شهود عيان إن الأضحية، التي قامت أسرة بشرائها بمبلغ 40 ألف جنيه، لم تصب أحدا من هذه الأسرة التي فر أفرادها هاربين من أمامها، قبل أن تتمكن من إصابة عدد آخر من مواطني مدينة فنارة.