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رياضة

فوز قاتل يقرب ساجان توسو من المنطقة الآمنة بالدوري الياباني

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
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ابتعد فريق ساجان توسو خطوة عن دائرة الخطر بجدول ترتيب الدوري الياباني الممتاز، عبر الفوز على مضيفه سيريزو أوساكا 2- 1 اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين.

وتقدم هيرواكي أوكونو بهدف لسيريزو في الدقيقة 19، ولكن ساجان توسو خطف الفوز بهدفين في الوقت القاتل عن طريق دايتشي هاياشي ويوهي تويودا في الدقيقتين 88 و90.

الفوز رفع رصيد ساجان توسو إلى 21 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد سيريزو عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها فاز شونان بيلمير على مضيفه جوبيلو إيواتا 3 2.

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