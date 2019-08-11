أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالسعودية

شارك أطباء البعثة المصرية- المشاركة في مشروع الأضاحي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، في أعمال فحص لحوم الهدي والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة، حيث تتكون البعثة من 262 طبيبا، تم اختيارهم من مختلف المحافظات.



وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن البعثة فحصت قرابة المليون من الأبقار والأغنام والماعز قبل الذبح؛ للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب وأهليتها للهدي والأضاحي.



وأضاف أن البعثة تتولى فحص اللحوم من خلال ثلاث ورديات تعمل على مدار اليوم.