المصرية ميار شريف تتوج ببطولة جران كناريا للتنس

نجحت المصرية ميار شريف، لاعبة التنس، في التتويج بلقب بطولة جران كناريا الدولية "لاس بالماس" للتنس، التي أقيمت على الأراضي الترابية بإسبانيا، التي يبلغ مجموع جوائزها 25 ألف دولار.



وفازت ميار اليوم الأحد، على منافستها السويسرية ليوني كونج بنتيجة مجموعتين نظيفتين بواقع 6-1، 6-0 في إطار المباراة النهائية من عمر البطولة.



وكانت ميار شريف قد صعدت للنهائي عقب تغلبها على الفرنسية أماندين هيس في نصف النهائي، فيما صعدت ليوني كونج بعد فوزها على الجزائرية إيناس إيبو.



الجدير بالذكر أن ميار شريف هي المصنفة الـ313 عالميًا، وكانت قبل انطلاق هذه البطولة المرشحة السادسة لحصد اللقب.