رئيسة وزراء النرويج تزور أعضاء مسجد تعرض لإطلاق نار

زارت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرج، فندقًا في منطقة بايرم، اليوم الأحد، حيث تجمع أفراد من المسجد التابع لـ"مركز النور الإسلامي"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكان حادث إطلاق نار قد وقع، أمس السبت، بالمسجد الذي يقع في بايرم، غرب أوسلو، دون أن ترد أنباء عن حدوث إصابات خطيرة.



وقالت سولبرج للصحفيين: "ما جرى شيء لا يجب أن يحدث في النرويج، التي يجب أن تكون مكانًا آمنًا".



ورافق رئيسة الوزراء أثناء الزيارة، عابد رجا، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي.



وقال رجا إن هناك حاجة إلى تعزيز الوعي بشأن رهاب الإسلام في النرويج، ورحب برسائل الدعم من قبل نرويجيين آخرين.



وفي العاصمة أوسلو، احتشد العشرات أمام مسجد المركز الثقافي الإسلامي لإظهار دعمهم.