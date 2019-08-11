غرفة ملابس برشلونة تضغط من أجل صفقة نيمار

أفادت الصحف الكتالونية بأن غرفة ملابس برشلونة تقوم ببعض الضغوطات من أجل التوقيع مع نيمار؛ ليكون أحد تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



هذا ويتبارى برشلونة مع ريال مدريد في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي، الذي لم تتضح وجهته المستقبلية بعد، وإن كان هناك بعض التقارير التي تشير إلى أنه أقرب للريال.