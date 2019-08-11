مجلة كندية: وادى الملوك من أكثر المناطق إثارة ورعبًا حول العالم

سلطت مجلة "ترافيلر" الكندية، الضوء على أكثر المناطق إثارة ورعبًا في العالم، ويعشقها المغامرون، حيث تمتلئ بالقصص والأساطير الغامضة وأسرارها المخيفة.



وقالت المجلة إن هناك 10 مواقع شهيرة تطاردها الأساطير، وبالنسبة إلى المغامرين، قد تكون هذه المواقع ممتعة للغاية، ولكنها بالنسبة للبعض الآخر قد تكون مخيفة.



وأضافت أنه على رأس هذه القائمة مطعم الحظ الجديد في الهند، وهو مطعم تم بناؤه على مقابر، ورفض صاحب المطعم إزالة هذه المقابر، وبالتالي يتناول مرتادي المطعم طعامهم وبجوراهم النعوش الحقيقية التي يوجد بها الموتى، يليها مقابر بكريليوس جروف في ولاية شيكاغو الأمريكية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب وادي الملوك في مصر.



والمرتبة الرابعة جاء فيها شارع مقبرة هوارد في ماساتشوستس، ثم مقبرة لانوريا في تشيلي، وفي المرتبة السادسة جاءت حديقة لاكين في ماريلاند ثم مقبرة كاتاكومب في باريس، وفي المرتبة الثامنة جاءت مقبرة شامولا في المكسيك، ثم مقبرة ستال في ولاية تكساس، وأخيرًا مقبرة بوترز فيلد في نيويورك.



وأضافت المجلة، أن وادي الملوك في مصر تم بناؤه ليكون المحطة الأخيرة في حياة الفراعنة، ويضم ما لا يقل عن 63 غرفة لدفن الفراعنة والنبلاء وكبار رجال الدولة في مصر القديمة، فاهتمام العالم ينصب على ما كانت عليه الحياة في مصر القديمة بالضبط، والمعنى الكامن وراء جميع هياكلها محورًا كبيرًا للآثار منذ القرن الثامن عشر.



وأشارت إلى أن معظم المقابر في وادي الملوك مغلقة أمام السياح وتفتح فقط من أجل أن يدرسها علماء الآثار، وبالنظر إلى أن هذه المواقع كانت مقدسة للغاية بالنسبة للمصريين القدماء الذين دفنوا قادتهم الأقوياء هناك، فليس من الغريب أن لا يسمح لأي شخص بالدخول إليها، منذ أن بدأت دراسة مصر القديمة، وانتشرت ادعاءات عن اللعنات التي وضعت على أي شخص يعرقل عملهم، لقد تم ترسيخ الأسس المقدسة، لذلك قد لا يكون بإمكان أي شخص زيارتها.



