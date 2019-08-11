مدير الدحيل: قادرون على تجاوز السد

أكد إسماعيل أحمد، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، على قدرة لاعبي فريقه على تحقيق الفوز خلال المباراة المرتقبة أمام السد القطري بعد غد الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا.



الدحيل تعادل مع السد في مباراة الذهاب (1-1)، ويحتاج للفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف من أجل التأهل للدور المقبل، علمًا بأن مباراة الإياب تقام على ملعب السد في استاد جاسم بن حمد.



ورغم المستوى السيئ الذي قدمه فريق الدحيل في لقاء الذهاب خاصة بالشوط الأول، فإن مدير الفريق يرى أن هذا نتاج طبيعي جدًا، كون المباراة كانت في بداية موسم جديد.



وأكد أن الوضع سيختلف تمامًا في مواجهة الإياب، وقال: "نعرف جيدًا ماذا ينتظرنا يوم الثلاثاء، وجميع اللاعبين في قمة الجاهزية للتعامل مع هذا اللقاء المرتقب الذي سنلعبه بهدف وطموح واحد فقط هو حصد بطاقة العبور".



وأضاف: "المواجهة صعبة بكل المقاييس، كونها أمام فريق قوي ومتمرس للغاية، هو فريق السد الذي يعد واحدًا من أفضل الفرق في القارة الآسيوية".



وتابع: "كما أن السد يدخل المواجهة بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب، وبالتالي لا بديل أمامنا عن زيارة الشباك وتسجيل أهداف، لأن التعادل السلبي ليس في صالحنا على الإطلاق".



وأوضح: "ندخل المواجهة أيضًا بنقص فى الصفوف لإصابة سلطان بريك، ومهدي بن عطية، لكن لدينا البدلاء القادرين على تعويض غياب أي لاعب، وهذا من مميزات فريق الدحيل الذي يعتمد على الجماعية، وليس على اسم لاعب بعينه أو نجم واحد فالفريق كله نجوم".

