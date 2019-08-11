انتشار الشرطة النسائية بمحيط دور السينما والحدائق العامة



شهدت الشوارع العامة والميادين وجودا مكثفا للشرطة النسائية، وبمحيط دور السينما والحدائق العامة في القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وتنتشر الشرطة النسائية في الشوارع بأعداد كبيرة؛ لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأى مضايقات أو تحرش.



وعززت قوات الشرطة من وجودها بالشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية؛ لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في كل ربوع البلاد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.

