تحذيرات من تأثير العقوبات الأمريكية على حقوق الإنسان فى فنزويلا

حذرت الأمم المتحدة من العقوبات "الأحادية" التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على فنزويلا.



وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه- في بيان بهذا الصدد اليوم الأحد، عن القلق من التأثير الحاد المحتمل لهذه العقوبات على حقوق الإنسان للشعب الفنزويلى، مشيرة إلى أن العقوبات "واسعة " للغاية ولا تحتوى على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر ضعفًا من السكان.



وأضافت أن هناك مخاوف كبيرة من أن تكون لتلك العقوبات آثار بعيدة المدى على الحق في الصحة والغذاء بشكل خاص، وذلك في بلد يعاني بالفعل من نقص خطير في السلع الأساسية، معربة عن خشيتها من أن جهات الأعمال والمؤسسات المالية قد تتخذ جانب الحذر وتوقف التعاملات مع حكومة فنزويلا تمامًا بدلًا من المخاطرة بالتعرض لعقوبات انتهاك العقوبات الأمريكية.



ولفتت باشليه، إلى أنه وعلى الرغم من أن جذور الأزمة الاقتصادية في فنزويلا تسبق فرض أى عقوبات اقتصادية، فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أغسطس "2017" ويناير الماضي "2019" أدت إلى تفاقم آثار الأزمة والوضع الإنساني، نظرًا لأن معظم عائدات النقد الأجنبي ناشئة عن صادرات النفط، التي يرتبط الكثير منها بسوق الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت إلى أنه على الرغم من أن العقوبات لا تطبق من الناحية الفنية على المعاملات المتعلقة بتوفير مواد مثل: المواد الغذائية والملابس والأدوية المراد استخدامها لتخفيف المعاناة الإنسانية في فنزويلا، إلا أنه من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير لملايين الفنزويليين العاديين، خاصة مع توقع الامتثال المفرط من جانب المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم، التي لها علاقات تجارية مع حكومتي الولايات المتحدة وفنزويلا.



وجددت المسئولة الأممية- في ختام بيانها- دعوتها لجميع أصحاب النفوذ في فنزويلا والمجتمع الدولي إلى العمل بشكل بنّاء من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، ووضع المصالح وحقوق الإنسان لشعب فنزويلا في المقدمة.