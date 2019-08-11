آرسنال يواجه نيوكاسل بتشكيل مفاجئ

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة نيوكاسل، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يشهد التشكيل الأساسي، ظهور الصفقات الجديدة التي ضمها النادي هذا الصيف، إذ وضع إيمري كلًا من ديفيد لويز وداني سيبايوس ونيكولاس بيبي على مقاعد البدلاء.



في المقابل دفع إيمري بالثنائي الشاب ويلوك، ونيلسون من البداية، بينما يجلس لاكازيت على مقاعد البدلاء أيضًا.



وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

لينو- ميتلاند نيلس- شامبرز- سوكراتيس- مونريال- جندوزي- تشاكا- مخيتاريان- ويلوك- نيلسون- أوباميانج



أما تشكيل نيوكاسل فجاء كالتالي:

دوبرافكا- مانكويلو- شار- لاسيليس- دوميت- ريتشي- هايدين- لونجستاف- شيلفي- ألميرون- يولينتون.