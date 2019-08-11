الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين، لإقامة طقوس "تلمودية" للمستوطنين.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على حركة دخول المصلين للحرم لأداء صلاتي الفجر والعيد، فيما سمحت للمستوطنين بنصب خيام في الساحات الخارجية، وأداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية في المكان.



وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المواطنين من محيط مسجد الرباط بالمدينة، وكثفت من تواجدها وإجراءاتها التعسفية في محيط مدينة الخليل وعلى الطرق الرابط شرقا، وعرقلت حركة التنقل، وأوقفت بعض المركبات على مداخل البلدات ودققت في هويات أصحابها.