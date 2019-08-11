ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود في تنزانيا إلى 69 قتيلا

أعلن رئيس وزراء تنزانيا، قاسم ماجاليوا، ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود، أمس السبت، في مدينة "موروجورو" الواقعة شرقي البلاد، إلى 69 قتيلا، وإصابة نحو سبعين آخرين بجراح.



ونقلت قناة الحرة عن رئيس الوزراء التنزاني قوله، اليوم الأحد، إن مجموعة من الأشخاص قاموا بتعبئة المحروقات التي كانت تتدفق من الناقلة المحملة بالوقود، مما أدى إلى ارتفاع عدد قتلى الحادث.



وأعرب عن أسفه الشديد لسقوط الكثير من القتلى، مشيرًا إلى نقل الضحايا إلى المستشفى الوطني بالعاصمة دار السلام.



وكان الرئيس التنزاني جون ماجو فولين، قد أعرب عن صدمته وحزنه إزاء الحادث.