نابولي يتوصل لاتفاق مع إيكاردي

توصَّل نابولي لاتفاق مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، من أجل ضمه هذا الصيف.



وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، فإنَّ اتفاق نابولي مع إيكاردي، يقضي بحصول النجم الأرجنتيني على 8 ملايين يورو كراتب سنوي.



ويتبقى لنابولي، الاتفاق مع إنتر ميلان على القيمة النهائية للصفقة، من أجل حسمها بشكل رسمي.



ويرحب إنتر ميلان ببيع إيكاردي؛ بسبب الخلافات العديدة بين اللاعب الأرحنتيني ووكيلته من جهة، وإدارة النادي من جهة أخري.



وتعاقد إنتر بالفعل مع البلجيكي روميلو لوكاكو، قادمًا من مانشستر يونايتد، ليحل محل إيكاردي بتشكيلة النيراتزوري في الموسم الجديد.



