العقوبات الأمريكية تجبر إيران على إصلاح موازنتها

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، محمد باقر نوبخت، اليوم الأحد، إن الإصلاحات الجديدة في هيكل ميزانية البلاد تهدف إلى خفض الاعتماد المباشر على عائدات النفط إلى الصفر.



وصرح نوبخت بذلك في الجلسة الأولى لوضع هيكل الميزانية للسنة المالية الإيرانية القادمة (ابتداءً من 20 مارس 2020)، وقال: "بالنظر إلى الأوقات الصعبة للعقوبات، سنخسر قدرًا كبيرًا من موارد الميزانية؛ لذلك، من الضروري التأكد من أن الإصلاحات في هيكل الميزانية للعام المقبل ستكون قادرة على خفض الاعتماد المباشر على عائدات النفط إلى الصفر".



وأضاف أنه "حتى في ظل الظروف العادية، لا تزال البلاد بحاجة إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط، وللمرة الأولى، اتخذنا خطوة مهمة نحو إصلاح هيكل ميزانية البلاد".