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عالم

مظاهرات هونج كونج تدخل أسبوعها العاشر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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أوقف آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة حركة المرور في المنطقة التي تضم مبنى الحكومة المركزية ومناطق تجارية في هونج كونج اليوم الأحد، فيما دخلت المظاهرات أسبوعها العاشر في المدينة.

وبدأت احتجاجات اليوم في حديقة فيكتوريا، حيث احتشد الآلاف قبل الخروج إلى الشوارع، دون تحديد اتجاه ثابت، حيث كان المتظاهرون يتناقشون بشأن الموقع التالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا أن الحشود تجمعت في منطقة وان تشاي بالقرب من مقر الشرطة، حيث تم إقامة متاريس بسرعة على طريق رئيسي.

وعلى الجانب الآخر من المدينة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مظاهرة أصغر نطاقا في منطقة "شام شوي بو" حيث واصل العشرات احتلال المطار الدولي لهونج كونج لليوم الثالث على التوالي.

ومن جهة أخرى، اعتقلت شرطة هونج كونج 16 شخصا في ليلة أخرى منالاشتباكات المستمرة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، الذين نظموا احتجاجات وحشية بعد أزمة بشأن مسيرة غير مرخصة في منطقة "نيو تيريتوريز".

وانسحب المتظاهرون من مسيرة في منطقة "تاي بو" الشمالية، بعد أن حذرت الشرطة من أنها ستستخدم القوة لتفريق الحشد.

وتفرق المتظاهرون وأعادوا تشكيل أنفسهم في مجموعات أصغر في أماكن مختلفة من المدينة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أشخاص بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وحيازة سلاح هجومي، والاعتداء على رجل شرطة ومنع رجل شرطة من تنفيذ مهامه.

وقالت الشرطة في بيان "ألقى بعض المتظاهرين الذين أستخدموا العنف، أشياء متنوعة وحجارة على رجال الشرطة"، وأشعل آخرون النار على أشياء متنوعة خارج مركز شرطة "تسيم شا تسوي" وبالقرب من طريق "سوفولك" بمنطقة "كولون تونج"، مظهرين تجاهلا لسلامة الآخرين وأضروا بشكل خطير بخدمات مراكز الشرطة".

وأطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي "تاي واي" بعد أن رفضوا تفريق أنفسهم، بينما أغلق نشطاء آخرون لفترة قصيرة نفقا بأحد الطرق الرئيسية عبر مرفأ "فيكتوريا".

وأدانت الشرطة السلوك العنيف، قائلة إنها ستطبق بشكل صارم القانون.

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