تضرر 200 منزل بسبب الرياح القوية جنوبى تايلاند

قالت السلطات التايلاندية اليوم الأحد، إن ما يزيد على 205 منازل تضررت في محافظة ساتون جنوبي تايلاند التي تعرضت لأمطار غزيرة ورياح.



وأمر رئيس الشرطة الوطنية الجنرال تشاكثيب تشايجيندا، جميع وحدات الشرطة في ساتون بإرسال وحدات متنقلة مجهزة إلى المناطق الأكثر تضررًا لمساعدة الضحايا وإزالة الأشجار التى سقطت من الطرق.



وأظهرت لقطات مصورة، الضحايا وهم يستخدمون مراكز الشرطة في ساتون كمأوى مؤقت.



وذكرت وسائل إعلام محلية أيضًا أن الشرطة نصحت منظمى الرحلات بتعليق الزيارات إلى الجزر وشلالات المياه في المقاطعة.



وحذرت إدارة الأرصاد التايلاندية في صباح اليوم، من سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية في مقاطعات رانونغ وفانجنجا وبوكيت وكرابي وترانغ وساتون وتشانثابوري وترات بجنوب وشرق البلاد يومى الأحد والإثنين.