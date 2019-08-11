أطباء بلا حدود: مستشفى عدن استقبلت 119 جريحا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن المستشفى، الذي تديره في مدينة عدن جنوبي اليمن استقبل 119 جريحا، بينهم 62 في "حالة حرجة".



وقالت المنظمة في بيان نشرته السبت على موقعها الإلكتروني، إنه "في أقل من 24 ساعة، تلقت فرق أطباء بلا حدود 119 جريحا، من بينهم 62 حالة حرجة استدعت تدخلا طارئا" في المستشفى، الذي تديره في مدينة عدن، حيث تدور معارك منذ يوم الأربعاء الماضي.



ونقل البيان عن مسؤولة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سوغان، قولها "إن أغلب الجرحى هم من المدنيين العالقين بين نيران المعارك، فقد وقعوا ضحية إما نيران قذائف الهاون أو رصاصات طائشة".



وأشارت سوغان إلى أن "خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى".



وأضافت "فرقنا تعمل على مدار الساعة لرعاية المصابين جراء القتال".