ناشونال جيوجرافيك تكشف أبرز أسرار وألغاز الحضارة المصرية القديمة

أكد موقع "ديجتال ستوديو مي" الاماراتي بنسخته الإنجليزية، أن سلسلة "ناشونال جيوجرافيك" الجديدة تكشف كنوز مصر الفرعونية المفقودة.



وتابع أن السلسلة عرضت بداية من يوم 8 أغسطس بعنوان "ملك الشمس في مصر.. الأسرار والكنوز"، ويتضمن تحقيق حصري عن الكنوز الضائعة وألغاز الحضارة الفرعونية.



وأضاف أن السلسلة تمتد لأربع ساعات، وتتضمن علماء آثار عالميين، وأخصائيين في الطب الشرعي وتكنولوجيا الطائرات للتعمق في العلوم المصرية القديمة، مع تناول زاوية جديدة للحضارة الفرعونية.



وأشار إلى أن الفيلم يتعمق في أسرار مصر القديمة في مغامرة مثيرة، ويكشف أسرار رائعة، وعلى رأسها الكشف عن أول قبر عثر به على مومياء بعد العثور على قبر الملك توت عنخ آمون عام 1922.



وأوضح أن الفيلم تتضمن الوصول لمقبرة تحتوي على أكثر من 30 مومياء، ويحاول الفريق الأثري كشف لغز وجود مثل هذه المقابر الجماعية.



وتابع أنه من المتوقع استمرار تقديم الفيلم حتى شهر سبتمبر المقبل، ويتم تصوير الحلقات باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث تم اكتشاف هذه المقبرة في محيط الأهرامات.



كما تتضمن الأفلام تحقيق جديد حول الوفاة الغامضة للملك الذهبي توت عنخ آمون، باستخدام تكنولوجيا حديثة للغاية.