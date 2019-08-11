السيسي يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم بالطائرة، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في الحمام.



ويعد مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في الحمام، هو الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، مع ترشيد استخدام مياه الري.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح العام الماضى المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مرسي مطروح، والذى يأتى في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.