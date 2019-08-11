"جي إيه سي" هوندا تستدعي 222674 مركبة في السوق الصينية

أعلنت مصلحة الدولة لرقابة الجودة والفحص والحجر الصحي، أن مشروع (جي إيه سي هوندا) المشترك بين شركة "هوندا" لصناعة السيارات، ومجموعة قوانجتشو لصناعة السيارات، سيستدعي 222674 مركبة في السوق الصينية.



وأضافت المصلحة في بيان لها على شبكة الإنترنت، أن الاستدعاء سيبدأ اعتبارا من 30 أغسطس الجاري، وسيشمل 222674 مركبة من طراز "أكورد" مصنعة خلال الفترة بين 25 يوليو 2017 و7 أغسطس 2019.



ونظرا لعيب في جهاز تدفق الهواء عند مخارج التكثيف، فإن المياه المكثفة قد تتسرب إلى جهاز الاحتراق عند قيادة المركبات المعيبة في ظروف جوية عالية الرطوبة ومرتفعة الحرارة، ما قد يؤدي إلى فشل في المحرك من شأنه أن يفرض مخاطر على السلامة.



وأشار البيان الصادر إلى أن صانع السيارات سيقوم باستبدال الأجزاء المعيبة مجانًا.