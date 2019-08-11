وزارة النقل تتابع انتظام العمل بخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق

تابعت وزارة النقل، اليوم خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل، حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها، وعلى تواجد مسئولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.



كما تابعت الوزارة انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، حيث شهدت الحركة انتظامًا في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولى المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

