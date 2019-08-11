أطباء الهيئة البيطرية يشاركون في فحص الأضاحي بالسعودية



شارك اليوم أطباء البعثة المصرية المشاركة فى مشروع الأضاحي بالمملكة العربية السعودية في أعمال فحص لحوم الهدى والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة، حيث تتكون البعثة من ٢٦٢ طبيبا تم اختيارهم من كل محافظات مصر.



وقامت البعثة بفحص قرابة المليون من الأبقار والأغنام والماعز، قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب، كما تتولى البعثة فحص اللحوم من خلال ٣ ورديات تعمل على مدار اليوم.



يذكر أن البعثة قامت، أمس، بالوقوف بعرفات ثم انتقلت إلى المزدلفة حتى بعد منتصف الليل، حيث تحركت لرمى الجمرات.

