باحثون صينيون يكتشفون نوعًا جديدًا من لوتس الثلج جنوب غربي البلاد

اكتشف باحثون صينيون نوعًا جديدًا من لوتس الثلج، لكنه معرض لخطر الانقراض بصورة كبيرة، وذلك في محمية وولونج الطبيعية الوطنية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.



وقال باحثون في معهد كونمينج للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن لوتس الثلج، الذي يحمل اسم ساسوريا بالانجشاننسيس، اكتشف في منطقة جبال شاهقة على ارتفاع يتراوح بين نحو 4400 إلى 4700 متر في المحمية.



وقال تشانج يا تشو، الباحث بالمعهد، إن هذا النبات يختلف تمامًا عن الأنواع المعروفة الأخرى من لوتس الثلج وله رائحة عطرة نفاذة.



وأوضح تشانج أن الباحثين وموظفي إدارة المحمية أجروا تحقيقات منفصلة وحددوا أن هناك أقل من 500 من هذا النبات، وأن جبل بالانج هو المكان الوحيد الذي ينمو به هذا النوع من لوتس الثلج، ومن ثم فإنه معرض لخطر الانقراض بصورة كبيرة للغاية.



وأضاف أن "عدد لوتس الثلج في جبل بالانج محدود للغاية، ما يؤدي إلى سمات جينية فريدة ويجعلها عرضة لخطر الانقراض بصورة كبيرة".



وأردف أن مكانها قريب للغاية من طريق سريع، لذا فهي بحاجة إلى الحماية بصورة عاجلة.