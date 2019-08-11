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محافظات

لجنة هندسية لمعاينة عقار انهار وتسبب فى إصابة مسنة بالإسكندرية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:06 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم، والتسبب في إصابة سيدة مسنة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ، بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من أرضى وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان وإصابة سيدة مسنة.

وانتقل ضباط مباحث قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة مسنة تدعى س. ر، 74 سنة، بكسور في الوجه والفك، إثر انهيار العقار من الداخل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذها، وتم نلقها إلى مستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن المعاينة الهندسية المبدئية أوضحت أن سبب الانهيار الجزئي للعقار هو سقوط أجزاء من الداخل في الطابقين الأول والثاني، مؤكدة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع حواجز حديدية حول العقار، خشية سقوط أجزاء أخرى على المواطنين بالطريق العام.

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