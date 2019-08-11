محطات التحويل بمترو بكين تجرب الدفع برموز الاستجابة السريعة

قالت لجنة النقل في بلدية بكين الصينية إن 55 محطة على طول شبكة المترو بالمدينة بدأت اعتبارا من اليوم توفير خدمات الدفع الإلكتروني.



وأضافت اللجنة أن 55 محطة تجريبية تغطي مناطق تسوق مثل وانجفوجينج وشيدان، إضافة إلى مراكز مرورية ومحطات تحويل، مثل محطة بكين للسكك الحديدية، وسانيوانتشياو وصالتي السفر تي2 وتي3 في مطار العاصمة.



وسيكون بإمكان الركاب شراء التذاكر وإعادة شحن بطاقات المترو ودفع أي رسوم إضافية من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة (كيو آر) في منافذ التذاكر وآلات خاصة في المحطات التجريبية المذكورة.



ومن المتوقع أن تقوم جميع خطوط المترو بالمدينة بتحقيق تغطية كاملة لخدمات الدفع عبر مسح رموز الاستجابة السريعة (كيو آر) حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.