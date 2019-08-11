استمرار جولة "الصحة" بالعلمين والإسكندرية لتفقد خطة التأمين الطبي

أكد الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامى لوزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، استمرار جولة وزارة الصحة على مدينة العلمين ومحافظة الإسكندرية لتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي التى وضعتها الوزارة مع بدء احتفالات عيد الأضحى المبارك.



يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل، والتي تتضمن الدفع بـ2227 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات وإلغاء الإجازات بكل أنواعها للفرق الطبية خلال فترة الاحتفال.