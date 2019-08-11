شعبة الاتصالات: 45 مليار جنيه إجمالي استثمارات سوق الإنترنت في مصر

توقع الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة CIT، أن يصل حجم سوق الانترنت في مصر إلى نحو 55 مليون مستخدم بنهاية العام المالي الجاري 2019-2020 مشيرا إلى ان اجمالي حجم الاستثمارات بهذا القطاع بلغت نحو 45 مليار جنيه تستحوذ المصرية للاتصالات على نحو 17 مليار جنيها خلال العام المالي الجاري في حين توزعت باقي الاستثمارات على مشغلي الانترنت في السوق منها 3 شركات تابعة لشركات المحمول الأخرى.



وقال الليثي في تصريح لـ "الدستور" إن سوق الإنترنت ينقسم إلى شقين الانترنت الارضي والذي يصل نحو 10 مليون مستخدم في حين أن سوق الانترنت عبر المحمول يتجاوز 38 مليون مستخدم مؤكدا على ارتفاع نسبة نمو الانترنت الأرضى خلال العام المالي الجاري بعد الانتهاء من تطبيق منظومة التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية.



وأضاف الليثي أن الشركة المصرية للاتصالات استثمرت نحو 26 مليار جنيه في تحديث البنية التحتية للاتصالات وخاصة مشروع احلال كابلات الفايبر "الالياف الضوئية" محل كابلات النحاسية موضحا ان إجمالي الاستثمارات للشركة المصرية للاتصالات بلغت نحو 43 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات منذ عام 2014.





