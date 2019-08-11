الجاليات الصينية في كاليفورنيا تلتقي بالمهرجان الثقافي والرياضي

أطلقت هيئة ثقافية ورياضية في شمال كاليفورنيا، المهرجان السنوي الـ17 للفعاليات الثقافية والرياضية، الذي يجمع معًا جاليات صينية وجاليات أخرى، في حدث سنوي يستمر يوما كاملا، تتخلله منافسات رياضية وبرامج ثقافية.



ويشمل هذا المهرجان الممتع، الذي تستضيفه المؤسسة الثقافية والرياضية للصينيين في شمال كاليفورنيا، العديد من الفعاليات ومنها مباريات كرة السلة وكرة القدم والساحة والميدان وكرة الريشة والطاولة، والقفز العالي، ورياضة الكونج فو وفنون الدفاع عن النفس الصينية، وفعاليات رقص وغناء، ونشاطات عائلية ممتعة، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أفراد العائلات والمجتمع.



قال القنصل العام الصيني في سان فرنسيسكو، وانج دونج هوا، إن هذا المهرجان المتعدد المضامين، هو تجمع كبير للجاليات الصينية في شمال كاليفورنيا، وخاصة سكان منطقة خليج كاليفورنيا، من أجل زيادة التفاهم الثنائي والصداقة وتبادل المهارات الرياضية وتعزيز الروح الرياضية، والمشاركة في فعاليات تقوي الجسم.



وأضاف أن هذا اللقاء هو فرصة لمختلف الجاليات الصينية في الخارج للقاء سوية وتعزيز روابط الوحدة والجهود الرامية لتوطيد وحدة الصين.



من جانبه، قال بيتر تشي، الرئيس الفخري للمؤسسة الثقافية والرياضية للصينيين في شمال كاليفورنيا، الذي أعلن افتتاح المهرجان الرياضي، قال لـ((شينخوا)) إن هذا الحدث الذي بدأ عام 2003، ظل يشهد نموا وتطورا خلال السنوات الماضية، مع تعزز تأثيره بمنطقة شمال كاليفورنيا.