محافظة القليوبية تفرض غرامات مالية على الذبح بالشوارع

أكد محافظ القليوبية تطبيق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، إضافة إلى تحرير محاضر بيئية للمخالفين، موضحا أن المجازر جاهزة لاستقبال أضاحي العيد، حيث تضم المحافظة 30 مجزرًا موزعا على جميع المراكز، وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.



وقال المحافظ - في بيان اليوم الأحد - "إن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا، محذرا من ذبح الأضاحي خلال فترة العيد بالشوارع والميادين".



واستعرض المحافظ الجهود التي تنفذها بعض الجمعيات الأهلية بجانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة، خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.



وكلف محافظ القليوبية، وكيل وزارة التضامن ومدير عام الطب البيطري بالإشراف الميداني على تنفيذ هذه المبادرات والمساعدات العينية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول الدعم لمستحقيه بالقرى والأماكن التي تم اختيارها.