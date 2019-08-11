استمرار فحص الوافدين ضمن مبادرة الدرن

أعلن الدكتور عصام المغازي مدير جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أن وزارة الصحة والسكان مستمرة في فحص الوافدين من " الدرن" عقب عيد الاضحي المبارك.



وأوضح أن الجمعية بدأت في شن حملات منظمة لاكتشاف الدرن بين اللاجئين، بالتعاون مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن.



وأضاف "المغازي" أن الدولة تخطو خطوات متكاملة لإعلان مصر قريبًا خالية من مرض الدرن "السل"، موضحًا أن مرض الدرن ينتشر في بعض الدول التي يأتي منها اللاجئون بنسبة أكبر بكثير من انتشاره في مصر، ولذلك تم تنظيم حملات للكشف على الدرن بين اللاجئين.



ولفت إلى أن هناك إقبالا كثيفا من الوافدين على المبادرة، وخاصة القادمين من الدول الأفريقية.