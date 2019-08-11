توقيتات استئناف عمل أسواق المال العربية بعد عطلة "الأضحى"

تغلق أغلب أسواق المال العربية تداولاتها اليوم الأحد أمام المستثمرين، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.



وتعود 7 أسواق عربية، منها البورصة المصرية، وسوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية بالإمارات إلى استئناف الدوام اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري 2019.



ووفقًا لبيانات رسمية تعود بورصتي المغرب والأردن للعمل يوم الخميس المقبل، فيما تعود السوق السعودية لاستئناف العمل يوم الأحد الموافق 18 أغسطس المقبل.



كانت أغلب أسواق المال العربية قد شهدت ارتفاعات قوية، لدى إغلاقها مع نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من عمليات شراء موسعة، بالتزامن مع ارتفاع قيم وأحجام التعاملات بعد فترات من الركود الحاد الذي ضرب مؤشراتها.