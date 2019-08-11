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رياضة

نجم برشلونة متخوف من انتقال نيمار لريال مدريد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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قدم برشلونة أداءًا مميزًا، في وديته الأخيرة أمام نابولي، والتي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة، السبت، وتألق عدد من اللاعبين خلال المباراة.

وقدم النجم الشاب كارليس ألينيا مستوى مميز أمام نابولي، أثبت من خلاله جاهزيته لمباراة برشلونة الأولى في الليجا أمام أتلتيك بلباو.

وقال ألينيا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" عقب المباراة: "أنا مرتاح جدًا بسبب الأداء الذي قدمناه.. شعرت براحة كبيرة".

وأضاف: "من السهل جدًا اللعب إلى جانب دي يونج وسيرجي روبرتو.. لقد حققنا أداءًا رائعًا.. الأداء الذي سوف يساعدنا على تصدر الليجا".

وعلى الرغم من صغر سنه (21 عامًا)، إلا أن ألينيا لا يخجل من طلب حقه في المشاركة، وقال: "لقد قلت بالفعل أنني أريد أن أخطو هذه الخطوة إلى الأمام في مسيرتي، أريد أن ألعب، وأريد أن أبدأ المباريات".

وأوضح: "هناك منافسة شرسة في خط الوسط، وهذا يعتمد علي، لكنني واثق من أن هذا سيكون عامًا جيدًا بالنسبة لي والفريق".

ارتبط اسم نيمار دا سيلفا نجم برشلونة السابق، وسان جيرمان الحالي، بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة لبرشلونة هذا الصيف.

وعلق ألينيا على هذا الأمر، قائلًا: "الحقيقة أن انضمام نيمار إلى منافسنا الأبدي سيؤلمنا، خاصة بعدما لعب لبرشلونة.. أعتقد أنه يمكن أن يعود إلى هنا، سيكون توقيعًا لا يصدق قبل غلق باب الانتقالات".

وأضاف: "إنه لاعب مذهل، واحد من أفضل اللاعبين في العالم في رأيي، لكن دعونا نرى كيف ينتهي كل شيء، لأن الوضع يتغير من يوم لآخر، وفي كلتا الحالتين، من الواضح أنه لاعب فريد، وإذا عاد، سيجعل برشلونة أفضل".

علق ألينيا من جديد على تصريحاته السابقة المثيرة للجدل بشأن غضبه من إقدام إدارة النادي على منح رقم قميصه (21) إلى زميله الجديد، الهولندي فرينكي دي يونج، دون الرجوع إليه.

وقال ألينيا: "لقد تحدثت في هذا الموضوع من قبل.. قلت ما حدث، ربما لم أفعل الشيء الصحيح عندما تحدثت علانية، لكن لا توجد أي مشكلة مع الإدارة، وقد تفاهمنا جيدا في هذا الشأن".

وأوضح: "تحدثت مع فرينكي في وقت لاحق وتم حل الخلاف سريعًا، الرقم هنا هو الأقل أهمية، المهم هو أننا جميعًا نلعب كفريق واحد".

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