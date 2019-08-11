التضامن: حجاج الجمعيات ينتقلون إلى المزدلفة اليوم

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية والبالغ عددهم ١٢ ألف حاج، سينتقلون اليوم الأحد، أول ايام العيد، الى المزدلفة ومنها إلى مشعر منى، مشيرا إلى تواجد الوعاظ والواعظات مع الحجيج فى تأدية المناسك لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.



وأكد أن تم تخصيص sofa bed، لكل حاج داخل المخيمات وتم تسليم كل حاج شنطة بها وسادة وكوفرتة وكرتونة بها مواد غذائية جافة إضافة إلى توفير وجبة ساخنة، كما تم تخصيص غرف للاجهاد الحراري فضلا عن وجود استراحات ضخمة بها أعداد كبيرة من المقاعد، ووجود أعداد كبيرة من الثلاجات تحتوى على عصائر ومياه معدنية لتقديمها للحجاج على مدار اليوم بالمجان، ووجود مشروبات ساخنة بكافة أنواعها.