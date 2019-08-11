تموين المنيا: توافر الخبز والمواد البترولية طوال أيام العيد

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، توافر الخبز طوال أيام العيد بالمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن، وتوفير اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات والمواد البترولية بالمحطات.



وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا: "أن هناك رقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر.



وأكد أن مفتشى التموين سوف تتابع شركات الجملة والبدالين التموين للتأكد من توافر المقررات التموينية واستلام البدالين التموين لمقرراتهم حتى يتسنى صرفها للمواطنين خلال العيد.