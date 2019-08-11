الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

فيلم هوليوودي عن "معركة العلمين"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
تجري استديوهات «ليونز جيت» الترفيهية، بهوليوود، العمل على مشروع سينمائي جديد ينتمي لحقبة الحرب العالمية الثانية، ودخلت في مفاوضات جادة مع المخرج الشهير «ديفيد أير» لتوجيه الفيلم.. وفقًا لموقع «هوليوود ريبورتر».

ويروي الفيلم، الذي يعكف جيمس كوين على كتابة السيناريو الخاص به، قصة الحرب في شمال إفريقيا، حيث تتصارع القوات البريطانية والألمانية للاستيلاء على قناة السويس وحقول النفط في الشرق الأوسط.

وتقع المواجهة الدموية بين القوتين في بلدة العلمين بقيادة الجنرال الألماني إروين روميل، حيث سافرت دبابات ووحدات مشاة ألمانية وإيطالية إلى البلدة المصرية التي تقع على حدودها الغربية، وشنت هجومًا مباشرًا على الجيش الثامن في بريطانيا بقيادة الجنرال برنارد مونتجمري.

وانتهت المعركة بخسائر فادحة في كلا الجانبين تقدر بعشرات الآلاف، وشهدت المعركة انتصارًا حاسمًا للحلفاء، ومثلت نقطة تحول لحملة الصحراء الغربية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الأهلي: 4 ملايين دولار لبيع أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019

منذ يومين

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الداخلية تفرج عن عدد من السجناء اليوم بمناسبة عيد الأضحى

ads

الصور

image description

صلاة العيد في العباسية

image description

ذبح أضحية العيد في العباسية

image description

صلاة العيد في مسجدي عمرو بن العاص وأبو بكر الصديق

image description

ذبح الأضاحي في السيدة زينب

image description

العيد فرحة.. صلاة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

الداخلية تفرج عن عدد من السجناء اليوم بمناسبة عيد الأضحى

السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019

ستوديو

مجزر البساتين: الذبح يتم وفقًا للشريعة الإسلامية (فيديو)

داعية: أسرة سيدنا إبراهيم أسوة في الفداء والتضحية (فيديو)

كيف أخفق السبكي في موسم أفلام العيد؟

عضو "الأوقاف الإسلامية": اقتحام الأقصى كان وحشيًا ودمويًا (فيديو)

رياضة

نابولي يتوصل لاتفاق مع إيكاردي

نجم برشلونة متخوف من انتقال نيمار لريال مدريد

موعد مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال إفريقيا

موراي يتوقع نهاية هيمنة الثلاثي الكبير في 2021

الرئيس نيوز

غرق شابين بالقناطر في أول أيام عيد الأضحى

الجيش الليبي يتهم حكومة الوفاق بخرق هدنة عيد الأضحى المبارك

الأردن يعرب عن قلقه إزاء تطورات الأحداث في عدن

قائمة بأغنى العوائل حول العالم.. وأسرة عربية في المقدمة

منوعات

منسوجات أسترالية بضوء جديد

1.6 مليون دولار لنقل منزل

زيادة الطلب على أنواع حقائب ضد الرصاص

وظائف تختفي في 2030 بسبب التكنولوجيا

كشكول

وكيل تعليم كفر الشيخ تهنئ العاملين في الإدارات بعيد الأضحى

عيد الأضحى.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم

تعرف على مصروفات "تجارة وشريعة إنجليزي" الأزهر

محافظ القليوبية: التحقيق في واقعة ذبح أضحية بمدرسة ابن خلدون

إسلام سياسي

أنباء عن قرب التوصل لتهدئة في عدن وانسحاب جزئي لقوات المجلس الانتقالي

الداعية محمد حسان يثير حالة من الجدل بأداء "خطبة عرفات"

الجيش الليبي يتهم كتائب موالية للوفاق بانتهاك هدنة العيد

إصابة عشرات المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى أثناء صلاة العيد


زيت وسكر

فى إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد.. وزيرة الصحة تتفقد نقطة إسعاف الغزالة بمحافظة مطروح

من العلمين بمحافظة مطروح..وزيرة الصحة تتابع تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى

أماكن يمكن زيارتها بالقاهرة والجيزة خلال العيد..تعرف عليها                                                  

فسح الغلابة فى محافظات الصعيد.أشهر..الأماكن التي يمكن زيارتها بأقل تكلفة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ناطحات السحاب والتكنولوجيا والاستهلاك.. ثلاث ديانات جديدة
ماجد حبته
الحج بالتقسيط.. بالنصب والتزوير!
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
المزيد

الثقافة

خاص: مخطوطات لثروت أباظة تكشف عن العناوين الأصلية لرواياته.. وخطاب شكر رسمي لجيهان السادات بسبب "أعماله الكاملة"

تعرف على أبرز فعاليات وحفلات عيد الأضحى المبارك

احتفالا بعيد الأضحى.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

لقاء شعري لثقافة الإسكندرية في ذكرى قناة السويس الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك